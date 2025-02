Piéton de 11 ans happé à Val-des-Sources

Val-des-Sources— Un jeune piéton a été happé par un véhicule à Val-des-Sources le mardi 5 février dernier.

Selon les informations recueillies auprès de la sureté du Québec du poste des Sources, il était aux alentours de 16 h 20 environ lorsque la collision est survenue à l’angle des rues St-Jean et Laurier.

La victime âgée de 11 ans a été transportée à l’hôpital pour y soigner ses blessures, mais, fort heureusement, on ne craignait pas pour sa vie. Le secteur a été bloqué pendant plusieurs heures par les autorités policières, afin de laisser place à un reconstitutionniste en collision de niveau 4.

Au moment d’écrire ces lignes, l’enquête était toujours en cours, afin de déterminer les causes et circonstances pouvant avoir mené à l’accident.

Redoublement de prudence et de vigilance sont assurément de mise en ce qui a trait à la cohabitation entre les conducteurs et les piétons, alors qu’il s’agit du troisième événement malheureux impliquant une collision entre une voiture et un piéton dans les rues de Val-des-Sources depuis novembre dernier, les deux premiers ayant menés à des décès.