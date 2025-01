Début d’incendie sur le 11e rang à Val-Joli

Val-Joli — La Régie intermunicipale d’incendie de la région de Windsor a répondu en milieu de soirée le dimanche 5 janvier pour un début d’incendie dans le secteur du 11e rang à Val-Joli.

Au moment de l’alerte, l’incendie était situé sur le mur extérieur de la résidence et menaçait de se propager à l’entretoit.

« Le travail rapide des pompiers malgré le froid a permis de limiter les dommages à la résidence. Malgré tout, les occupants n’ont pu réintégrer leur résidence à la suite de l’incendie », souligne le capitaine Carl Bourget, de la Régie intermunicipale d’incendie de la région de Windsor.

Les deux casernes de la Régie ont été mobilisées et assistées d’une équipe du service d’incendie de Saint-Claude sur cet événement. La cause et les circonstances de l’incendie ne sont pas encore déterminées.