MRC des Sources — Le service de police de la sureté du Québec du poste des Sources rapporte que différentes techniques de fraudes continuent d’être utilisées dans la MRC des Sources et que celles-ci tendent généralement à viser les personnes ainées de la région.

C’est notamment le cas de la fraude « Grands-Parents » qui a déjà fait l’objet d’articles dans nos pages, mais qui demeure une problématique beaucoup trop constante au fil du temps. Ainsi, la SQ signale que plusieurs personnes en ont été victimes sur le territoire au cours des dernières semaines. Bien que les « modus operandi » peuvent s’avérer changeants selon les types de fraudes, il n’en demeure pas moins que dans le cas de celle dite « Grands-Parents », les façons de procéder semblent se concentrer davantage autour d’un même sujet.

« […] Le stratagème consiste à ce dont vous receviez un appel de la part d’un soi-disant policier et ensuite d’un avocat de l’aide juridique. Ce dernier vous informe, que votre petit-fils ou petite-fille vient d’être arrêté pour une infraction à la sécurité routière ou accident de la route et qu’un montant de 3000 $ en liquide est nécessaire comme caution pour le libérer. Afin, de vous faciliter la tâche, ils vous offriront de faire passer quelqu’un chez vous pour récupérer l’argent en main propre, ou vous demanderons de déposer dans la boite aux lettres. », d’expliquer, Martin Paquette, responsable de poste à la SQ de Wotton.

Ce dernier ajouta que ce ne sont pas des façons de faire qui existent dans la réalité policière, mais que malheureusement plusieurs personnes se font encore berner, subissant ainsi des pertes pouvant aller jusqu’à plusieurs milliers de dollars. C’est donc par l’entremise de la sensibilisation et de la prévention que le service de police entend ralentir et enrayer le plus possible ce type de crime.

« Parlez-en à vos proches, parents et grands-parents, et dans le doute contactez-nous au 310-4141, il nous fera plaisir de vous assister, être vigilant, c’est payant. », de conclure le sergent.