Invasion de domicile à Val-des-Sources

Val-des-Sources — Aux environ de 22 h 17 le vendredi 30 août dernier, lorsqu’un individu cagoulé et armé s’est introduit dans un immeuble de la rue Ferland à Val-Des-Source.

À l’aide d’un couteau, le locataire de l’endroit a infligé de lourdes blessures à son assaillant qui a pris la fuite. Le suspect a ensuite été localisé non loin des lieux et pris en charge par les ambulanciers, on ne craint heureusement pas pour sa vie.

Les services de l’identité judiciaire et les crimes majeurs ont été assignés sur place, un règlement de compte pourrait être à l’origine de l’infraction.