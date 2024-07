Une joggeuse attaquée par un chien

Windsor — Une enquête de quelques mois a permis aux policiers du Val-Saint-François de procéder à l’arrestation de deux hommes et une femme liés à du trafic de stupéfiants. Entre autres, de la cocaïne et un revolver ont été saisis. Les perquisitions et les arrestations se sont déroulées le 12 juin dernier. « Les policiers ont réalisé des ...