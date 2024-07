Fraudes de cartes bancaires à Danville

Danville - Le 5 juillet, deux résidents de Danville ont eu le malheur de se faire frauder leurs cartes bancaires, après avoir été victimes d’un stratagème consistant à communiquer avec les victimes par téléphone et prétendre être un employé de leur institution bancaire.

Ainsi, prétextant alors faussement que ces derniers ont été la cible d’une fraude, les suspects demandent aux victimes de déposer leurs cartes de service dans la boite aux lettres extérieure, en y incluant leur numéro d’identification personnel (NIP).

Toutefois le partage rapide d’information aura permis d’arrêter un suspect dans ce dossier.

En effet les policiers ont procédé à l’arrestation en flagrant délit d’un montréalais de 19 ans du secteur de Montréal qui sévissait alors dans la MRC D’Arthabaska, les dossiers ont été soumis au directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP).

Une fois de plus il est important de rappeler qu’il ne s’agit pas des façons de faire des institutions financières ou de ses partenaires et qu’il faut redoubler de prudence et de vigilance lorsque surviennent de telles situations.

Il est important d’éviter de communiquer des informations personnelles et confidentielles. En cas de doutes, il ne faut pas hésiter et contacter immédiatement le service de police de même que son institution financière, afin de faire la lumière sur le sujet.