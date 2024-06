Perquisitions et arrestations en matière de stupéfiants à Val-des-Sources

Val-des-Sources — Les policiers de la sûreté du Québec du poste de la MRC des Sources ont procédé à deux perquisitions reliées au trafic de stupéfiants, le 5 juin dernier à Val-des-Sources.

Selon les informations obtenues de la part de la SQ, les opérations qui se sont déroulées à la fois sur la rue Panneton et sur la rue Laurier, auront permis les arrestations de Steven Chabot, 54 ans et Fanny Desaulniers, 32 ans, tous deux bien connus du milieu policier.

Ainsi, les policiers auront mis la main sur plus de 96 grammes de cocaïne, 1387 comprimés de métamphétamine, de l’Extasy, 11,77 grammes de champignons, 275 comprimés non identifiés et 12 340 $ en argent.

Les deux suspects ont comparu sous des chefs de trafic de stupéfiants, possession en but de trafic, bris de probation, voie de fait sur agent, entrave et possession d’argent obtenu criminellement ; ils sont demeurés détenus.