Un automobiliste intercepté à près du double de la limite de vitesse

Danville — Lors d’une opération de cinémomètre tenu aux abords de la route 116 à Danville, le 3 mai dernier, les policiers de la sûreté du Québec ont intercepté un véhicule circulant à 96 km/h dans une zone de 50 km/h.

Le jeune conducteur, dans la vingtaine, s’est ainsi vu remettre un constat d’infraction totalisant la somme de 684 $ en plus de 10 points d’inaptitude et de voir son permis être suspendu sur-le-champ pour une période de sept jours.

Ainsi, le service de police désire rappeler à la population l’importance de réduire sa vitesse et de redoubler de prudence, d’autant plus avec l’arrivée de la belle saison où comme chaque année, plusieurs enfants, piétons et cyclistes viennent s’ajouter de manières substantielles aux utilisateurs courants de la voie publique.