Incendie d’un appartement sur la rue Fréchette à Val-des-Sources

Val-des-Sources — Il était 15 h 23 le lundi 15 avril dernier, lorsque le service de protection incendie de la ville de Val-des-Sources a reçu l’appel pour un feu au 30 de la rue Fréchette à Val-des-Sources.

À l’arrivée des premiers intervenants, ceux-ci ont tôt fait de remarquer la présence de flammes et de la fumée qui s’échappait d’un appartement situé au sous-sol d’un édifice multilogements de trois étages.

Une première intervention rapide avec extincteurs, de la part des premiers pompiers, aura permis de réduire quelque peu l’intensité du brasier et ainsi de permettre à une équipe de procéder à une attaque directe à l’intérieur du logement.

En tout, ce sont 11 sapeurs de la caserne 43 qui ont été dépêchés sur les lieux et après une intervention de plus d’une heure trente, le travail de ces derniers aura finalement permis de contenir l’incendie à l’appartement en cause et ainsi éviter que les flammes ne se propagent aux logements supérieurs.

Les premières informations obtenues nous indiquent que l’incendie aurait, selon toute vraisemblance, pris naissance dans un chaudron d’huile sur une cuisinière.

Fort heureusement, l’édifice a pu être évacué rapidement par la majorité des occupants de l’endroit.

L’échelle fut toutefois nécessaire, afin de porter secours à un résident du dernier étage, coincé sur son balcon en raison de la trop grande quantité de fumée présente à l’intérieur de la cage d’escalier.

Les sinistrés ont ensuite immédiatement été pris en charge par une équipe de la Croix rouge. On rapporte que la personne occupante des lieux aurait subi quelques brûlures au bras, alors qu’une autre locataire du bâtiment aurait quant à elle été incommodée par la fumée et conduite à l’hôpital pour y recevoir des soins.

Les dommages matériels au bâtiment sont estimés à plus d’une centaine de milliers de dollars.