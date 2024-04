Une résidence détruite par les flammes à Wotton

Wotton - Un incendie s’est déclaré dans une maison unifamiliale de la rue Saint-Jean à Wotton mercredi dernier, détruisant complètement la partie supérieure du bâtiment. Il était 14 h 25 le 3 avril, lorsque les pompiers de Wotton ont été appelés à intervenir à quelques pas seulement de la caserne 17 où une résidence était la proie des flammes.

À leur arrivée, les sapeurs ont vite fait de constater l’embrasement généralisé du mur extérieur arrière. La proximité des lieux et la rapidité d’intervention auront permis de contenir le brasier à l’édifice.

Les ravages causés par le feu, l’eau et la fumée ont très lourdement endommagé la résidence, si que celle-ci est maintenant considérée comme étant une perte totale.

Une équipe d’une vingtaine de pompiers provenant des services de protection incendie de Wotton, Val-des-Sources et Saint-Camille auront combattu les flammes pendant près de six heures au total. Bien qu’une personne était sur place lors des faits, cette dernière a pu évacuer les lieux rapidement et on ne rapporte fort heureusement aucune perte humaine ni blessure durant cette intervention.

Quant à la nature du brasier, la direction du service incendie de Wotton nous informe que le dossier est toujours en analyse, mais qu’un appareil de cuisson extérieur pourrait possiblement être à l’origine des flammes.

Les dommages sont évalués à plusieurs centaines de milliers de dollars dans ce dossier.