Arrestations et saisies importantes à la MRC des Sources

Saint-Georges-de-Windsor - Les policiers de la Sûreté du Québec de la MRC des Sources ont procédé le 4 février dernier à des perquisitions dans un bâtiment de ferme de Saint-Georges-de-Windsor, ainsi que dans deux véhicules en lien avec de la vente de tabac illicite et autres substances.

Ces perquisitions découlent d’une courte enquête menée grâce à de l’information provenant du public. Plusieurs policiers du poste de la MRC des Sources ont participé à cette opération qui aura permis la saisie de :

Plus de 500 gr de cocaïne et crack

Plus de 25 900 comprimés de métamphétamines

Des médicaments d’ordonnance

Plus de 6800 cigarettes de contrebande

Une importance somme en devises canadiennes (plus de 52 000 $)

Deux véhicules saisis comme biens infractionnels (valeur de plus de 80 000 $)

Deux hommes, de 50 et 52 ans, ont été arrêtés, ont comparu au palais de justice de Sherbrooke le 5 février sous des chefs d’accusation divers en lien avec le trafic et la possession dans le but de faire le trafic de stupéfiants.

Les hommes sont demeurés détenus en vue des suites des procédures judiciaires.