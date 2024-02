Un individu de 26 ans a tenu les autorités en haleine à Richmond

Richmond — Au cours de la fin de soirée du jeudi 25 janvier dernier, les services d’urgences ont été appelés à se rendre sur le pont Mackenzie à Richmond où un individu dans la vingtaine menaçait de se jeter dans les eaux de la rivière Saint-François.

Il était aux environs de 22 h lorsque les policiers de la Sûreté du Québec ont reçu un appel indiquant la présence d’un homme laissant présager une situation de grande détresse sur le vieux pont de fer.

C’est la vigilance d’un jeune passant qui aura permis d’alerter les autorités. En effet, au moment d’emprunter le pont pour effectuer sa traverse, ce dernier aura tôt fait de remarquer la présence d’un individu qui se tenait de l’autre côté de la rambarde de sécurité du corridor piétonnier.

Policiers, pompiers et ambulanciers se sont donc rapidement rendus sur les lieux, afin de tenter de raisonner et venir en aide à l’homme en détresse.

Toutefois, celui-ci se montra réfractaire et refusa à maintes reprises de s’entretenir directement avec les policiers. Selon les informations reçues du service de renseignements de la Sûreté du Québec, la collaboration citoyenne aura eu un impact significatif dans ce dossier, alors que le père du jeune ayant procédé au signalement, se trouvait également sur place et c’est lui qui put finalement entretenir et officier les échanges entre les services d’urgences et le malheureux.

Fort heureusement au terme de près de deux heures de discussions, le Richmondais de 26 ans accepta finalement de revenir du côté sécuritaire de la rampe où il fut immédiatement pris en charge par les unités de secours et ensuite conduit vers un centre hospitalier de la région.

Prenez note que si vous ou l’un de vos proches connaissez des périodes sombres ou de découragements, il est important de se rappeler qu’il existe de l’aide en tout temps, en composant le 9-8-8 ou encore en prenant contact sans jugement, avec des ressources telles que JEVI Centre de prévention du suicide Estrie (819) 564-1354.