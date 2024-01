L’incendie au Tim Hortons a causé des dommages évalués à 100 000 $

Saint-Denis-de-Brompton — L’incendie qui s’est déclaré samedi soir derrière le restaurant Tim Hortons de Saint-Denis-de-Brompton a causé des dommages évalués à plus de 100 000 $.

L’appel a été reçu par les pompiers à 17 h 02. La cause probable de l’incendie est d’origine électrique. Le chauffe-eau à l’arrière de commerce a été identifié comme la source possible du feu.

Les pompiers ont procédé à l’évacuation des deux commerces adjacents. En revanche, les consommateurs ont pu entrer dans ces deux commerces après l’intervention.

Les dommages ont été limités à un seul commerce, soit le Tim Horton. La station d’essence et la pharmacie ont été épargnées par les flammes.

Un seul toit abritait les trois commerces, mais des murs pare-feu les séparaient les un des autres, ce qui a évité des dommages plus considérables.

Le Service de protection contre les incendies de Sherbrooke est intervenu avec une force de frappe impressionnante. La propagation du feu a donc pu être évitée. De façon préventive, une quatrième alarme a été lancée.

« À la suite de l’incendie qui a eu lieu samedi au Tim Hortons, nous continuerons d’être présents pour les autres commerces, la pharmacie et le dépanneur, et pour la clientèle de Saint-Denis impactée ; bien sûr, nous vous tiendrons informés pour la suite des choses. Nous sommes soulagés que les dégâts aient pu être limités et surtout, qu’il n’y ait eu aucun blessé », mentionne le Groupe Laroche, propriétaire des lieux.