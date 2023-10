La cloche de l’ancien clocher de l’église a été dérobée à Ham-Sud

Ham-Sud - La semaine dernière, les citoyennes et citoyens de la petite municipalité d’Ham-Sud auront été surpris et combien désolés d’apprendre la disparition de la cloche de l’ancien clocher de l’église, qui fait aujourd’hui état de monument historique au cœur du parc des aînés lui-même situé au coin du chemin Gosford et de la route 257.

La municipalité a formulé une plainte officielle auprès de la sûreté du Québec, qui nous confirme avoir ouvert une enquête dans ce dossier.

Selon les informations recueillies auprès du service de police de la MRC des Sources, la cloche en alliage de fonte, dont on estime la valeur aux environs de 500 $, aurait selon toutes vraisemblances, été dérobée entre le 23 septembre dernier et le 2 octobre, date à laquelle le manquement de l’objet fût remarqué et signalé.

Bien qu’il ne soit pas possible pour le moment d’établir de manière exacte le nombre de personnes impliquées dans l’affaire, il est tout de même permis de croire qu’ils auraient pu être plusieurs étant donné le poids relativement important de la cloche, qui à première vue apparaît très difficile à manipuler pour une seule et unique personne.

« C’est vraiment malheureux pour l’ensemble de notre communauté et aussi pour l’histoire d’Ham-Sud. La cloche était une composante importante d’un symbole marquant de notre municipalité et cela faisait plus d’une dizaine d’années déjà qu’elle était installée au parc des aînés, sans que nous ayons eu quelques problèmes que ce soit, sa valeur principale était tout autre que monétaire. C’est vraiment désolant, mais on garde tout de même espoir de la retrouver et en bon état. », de commenter le maire du village, M. Serge Bernier.

Quiconque détiendrait de l’information pouvant permettre de faire avancer l’enquête et ainsi possiblement contribuer à faire la lumière sur cet événement, est prié d’entrer en contact avec le poste de police de la sûreté du Québec au 819-828-1313.