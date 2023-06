Incendie chez Cascades, un oiseau serait en cause

Kingsey Falls — Tout porte à croire que ce serait un oiseau perché sur un fil de haute tension qui serait à l’origine de l’incendie qui s’est déclaré en début de soirée vendredi dans des ballots de matières premières entreposées à l’extérieur.

Fait inusité s’il en est un, en plus d’une coupure de courant, des analyses embryonnaires tendent à démontrer que l’animal aurait pris feu au contact des fils électriques et serait ensuite tombé dans les ballots, favorisant ainsi le déclenchement d’un second incendie majeur touchant des actifs de la papetière en moins de quelques mois.

Les pompiers de Kingsey Falls appuyés de plusieurs services environnants, dont notamment ceux de Danville, Victoriaville, Warwick, Saint-Félix de Kingsey, Notre-Dame-du-Bon-Conseil, Val-des-Sources, Chesterville, Tingwick et Princeville, ont combattu les flammes toute la nuit de vendredi à samedi, parvenant finalement, à maitriser le brasier au matin de la fête nationale.

Dame nature aura eu son mot à dire également, alors que la pluie tombée durant la nuit aura certainement eu pour effet de venir en aide aux sapeurs durant l’intervention.

« Fort heureusement il n’y pas eu de blessé et il faut dire que nous avons une fois de plus, pu compter sur l’excellent travail du service de protection incendie de Kingsey, ainsi que sur ceux de la région environnante. Ils sont intervenus très rapidement et ont permis d’éviter que les flammes ne se propagent. », de commenter Mme Christine Beaulieu, directrice des communications chez Cascades à Kingsey Falls, qui nous indiquait par ailleurs, qu’il est encore trop tôt pour avoir une évaluation claire de l’entendu des pertes occasionnées par l’incendie.