Intervention pour excès de vitesse dans la MRC du Val-Saint-Francois

Val-St-François — Vers 21 h 20 lors d’une patrouille régulière, samedi le 15 avril sur la rte 243 aux limites de Cleveland et de St-Félix-de-Kingsey, les policiers du Val-St-François ont capté un véhicule à 120 km/h dans une zone de 90.

Les agents ont fait demi-tour et le véhicule a accéléré. Lorsqu’ils ont pu finalement le rejoindre, ils l’ont suivi sur une certaine distance à 160 km/h, toujours dans la zone de 90 km/h.

Le contrevenant, un homme de 34 ans de St-Cyrille-de-Wendover, disait avoir un problème de moteur et voulait l’essayer à haute vitesse. Il a reçu un constat d’infraction de 1405 $ + 14 points d’inaptitude et son permis a été suspendu 7 jours. Il a également reçu une amende de 524$ parce que son véhicule n’est pas assuré et une amende de 64 $ parce qu’il n’était pas porteur de sa preuve d’immatriculation.

La Sûreté du Québec rappelle que la vitesse est l’une des premières causes de collisions mortelles à survenir sur les routes du Québec.

La Stratégie en sécurité des réseaux de transport 2021-2026, « La vie humaine, au cœur de nos actions », a pour objectif de diminuer le nombre de collisions mortelles et avec blessés graves sur les réseaux routiers et récréotouristiques.

Des pistes d'action sont mises en œuvre dans chacun des axes distincts : Partenariat, Intervention, Sensibilisation, Technologie, Évaluation (PISTE) par la Sûreté du Québec ainsi que ses partenaires, afin de collaborer pour tendre vers un objectif commun, celui de rendre nos routes, nos sentiers et nos plans d’eau plus sécuritaires.