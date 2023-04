Poursuite policière à Val-des-Sources

Val-des-Sources —Le vendredi 7 avril, une agente de la Sureté du Québec du poste de la MRC de Sources croise William Boissonneault, 26 ans, sortant du Maxi à Val-des-Sources.

Ce dernier est connu de par la Sureté du Québec et a deux mandats d’arrestation non visés et un avis au poursuivant contre lui.

En apercevant la policière, il jette son sac à dos par terre et se sauve en courant.

L’agente le prend en chasse et une poursuite à pied s’amorce dans le secteur de la 1re Avenue et de la rue St-Hubert.

Pendant que l’agente suit les traces du suspect dans la neige, ses confrères de Wotton, Richmond et des enquêtes établissent un périmètre pour l’empêcher de fuir le secteur.

Il est confiné dans un quadrilatère entre St-Jean-Baptiste et Noël. Le maître-chien est appelé en renfort.

L’agente, en ratissant le secteur, a découvert la présence de caméras de surveillance. En visionnant l’enregistrement, elle découvre que le suspect s’est réfugié dans un logement du 243 St-Jean-Baptiste.

Accompagnés de l’équipe cynophile, les policiers entrent dans le logement.

Le chien Bossko et son maître repèrent le suspect sous un lit et il est appréhendé. Ce dernier a comparu sous des accusations de bris de probation et d’engagement.