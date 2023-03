Un incendie d’une rare intensité toujours en cours à Kingsey Falls

Voir la galerie de photos

Kingsey Falls – En ce mercredi soir, un incendie majeur fait actuellement rage dans un bâtiment entrepôt de la rue Lemaire à Kingsey Falls.

Selon les premières informations obtenues auprès du Directeur du service incendie de l’endroit, M. Jean-François Lecomte, le brasier se serait déclaré peu après 14 h mercredi et celui-ci aurait littéralement gagné en intensité au cours des heures suivantes. Il faut dire que le bâtiment de location contenait bon nombre de matières premières, de produits en transformations et également de produits finis provenant des papetières Cascades.

Au moment d’écrire ces lignes en fin de soirée ce même jour, le feu était toujours d’une très grande intensité.

« C’est à la suite d’un déchargement de ballots d’une remorque qu’un début d’incendie aurait été constaté. Nous recevons présentement l’entraide de plusieurs services provenant des municipalités environnantes avec citernes et camions-échelles, ce qui fait que nous comptons au-delà d’une soixantaine de pompiers et 13 services d’incendie sur place. Nous tentons de faire de la protection et nous sommes donc en mode défensif. », de relater le directeur incendie Kingsey-Fallois.

Ce dernier mentionna également que le travail allait vraisemblablement se prolonger sur encore plusieurs heures pour l’ensemble des pompiers. Fort heureusement on ne rapporte aucun blessé jusqu’à maintenant lors de cette intervention, dont la nature de l’incendie et l’ampleur des pertes et dommages demeurent encore inconnues pour le moment.

M. Éric Tardif, propriétaire de l’entreprise Groupe SSR Inc., située à quelques pas seulement du bâtiment en flammes, témoignait quant à lui de la grande efficacité des sapeurs, alors qu’il souligna les manœuvres déployées dès les premiers instants de l’intervention, afin d’éviter que l’incendie ne se propage à ses locaux de services mécaniques.