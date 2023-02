Arrestation de deux hommes à Val-des-Sources

Val-des-Sources - Les policiers de la MRC des Sources ont été à l’affût dans la nuit de mardi le 21 au mercredi 22 février dernier alors qu’une demande de surveillance de la part de leurs confrères de la MRC d’Arthabaska les aura menés à l’arrestation de deux hommes qui semblaient vouloir s’adonner au vol de véhicule.

En effet, les agents de la MRC d’Arthabaska ont reçu, en soirée du 21, de l’information à l’effet qu’un véhicule suspect circulait sur leur territoire. Une surveillance, donnée aux postes limitrophes, aura porté fruit. Le véhicule suspect a été localisé dans le secteur de Val-des-Sources.

Les policiers ont procédé à l’interception du véhicule dans le secteur de la rue Saint-Philippe. L’un des occupants a tenté de prendre la fuite à pied, mais a été rapidement localisé et arrêté par les agents.

L’un des hommes a comparu au palais de justice de Sherbrooke mercredi en journée sous des chefs d’accusation d’entrave au travail des agents de la paix, de possession d’outil de cambriolage, de possession d’un passe-partout automobile ainsi que de possession d’arme prohibée (un poing américain).

Jacob Laplante, 21 ans de Saint-Calixte a ensuite été libéré sous conditions et devra revenir à la cour à une date ultérieure. En ce qui concerne le second individu arrêté, un jeune homme de 19 ans de Laval, ce dernier a été libéré via promesse de comparaitre pour des chefs similaires.