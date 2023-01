Intervention dans un sentier pédestre à Val-des-Sources

Val-des-Sources — Dimanche dernier, les pompiers du service de protection incendie de Val-des-Sources ont été appelés à se rendre vers 15 h, dans un sentier pédestre de la municipalité, près de la route 255, afin de porter assistance à une dame victime d’une chute.

Rapidement l’équipe déployée sur place a fait appel à ses collègues de Danville, qui disposent des équipements nécessaires en cas de sauvetages et d’intervention hors routes. Selon toute vraisemblance, la dame aurait malencontreusement perdu pied et se serait cogné la tête lors de la chute.

Fort heureusement des personnes lui ont rapidement porté assistance pendant l’attente des secours. Bien que l’on ne connaisse pas l’état et la nature exacte des blessures subies par la dame, il est toutefois important de mentionner que celle-ci était consciente et en mesure d’échanger avec les gens qui l’entouraient à l’arrivée des services ambulanciers.

Avec les aléas de la météo, pouvant nous apporter des cocktails de températures plutôt variables, il est donc fortement recommandé de redoubler de prudence et de vigilance, lors de nos déplacements et activités, et ce, autant en sentier, qu’en milieu urbain.