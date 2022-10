Des ossements humains trouvés à Melbourne

Melbourne – Des ossements humains ont été découverts par un citoyen samedi avant-midi dans le secteur de Melbourne.

« Nous sommes actuellement en recherche d’identité. Nous avons une hypothèse qui nous mène dans une direction donnée. En revanche, nous devons valider toutes ces informations. C’est là où nous sommes rendus », indique Louis-Philippe Ruel, porte-parole de la Sûreté du Québec.

Les policiers de la Sûreté du Québec ont été appelés sur le chemin Valley vers 9 h 30 par un citoyen qui affirmait avoir fait la découverte d’ossements humains. « Nous nous sommes rendus sur place. Une part de validation s’est faite à cet endroit. Il peut s’agir effectivement d’ossements humains. À partir de ce moment-là, une scène de crime a été instituée », soutient M. Ruel.

Les expertises vont être effectuées pour identifier la personne et pour établir les causes et les circonstances du décès.

« Nous avons une certaine piste d’enquête qui nous laisse croire qu’il pourrait s’agir d’une personne qui était disparue il y a quelques mois déjà dans le secteur », souligne le porte-parole de la SQ.

Le Laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale du Québec est chargé de réaliser les analyses.

« Les résultats devraient être assez rapide puisque nous avons une idée de qui il pourrait s’agir. Le dossier va tomber au-dessus de la pile assez rapidement. Mais nous ne savons pas s’il s’agit de semaines ou de mois », de dire M. Ruel.