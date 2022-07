Une résidence complètement ravagée par les flammes à Wotton

Wotton — Un incendie qui s’est déclaré dans la nuit du 11 au 12 juillet dernier a complètement ravagé une résidence unifamiliale de la rue Mgr O’Bready à Wotton.

Il était 0 h 15 lorsque les pompiers de la caserne 17 ont reçu l’alerte signalant le feu d’une résidence et d’ores et déjà à ce moment, d’un embrasement complet.

« À notre arrivée, nous avons tôt fait de constater que les flammes s’étendaient effectivement à l’ensemble du bâtiment. Un appel d’entraide a été fait au service incendie de Val-des-Sources et avec leur aide, notre travail fut essentiellement dirigé vers la protection, afin de contenir au maximum les risques de propagation du brasier aux autres bâtiments situés à proximité. », de confier le directeur du service incendie de Wotton, M. Yanick Pinard.

Bien que l’on déplore la perte d’animaux domestiques dans l’incident, on ne rapporte fort heureusement aucun blessé lors de l’intervention, alors que les occupants des lieux n’étaient pas sur place au moment des faits. Un total de 10 sapeurs de Wotton et sept de Val-des-Sources auront combattu les flammes pendant la majeure partie de la nuit, alors que l’intervention s’est officiellement terminée aux environs de 6 h mardi matin.

Les premières constatations font état de pertes totales, dont l’étendue des dommages peut s’estimer à plusieurs centaines de milliers de dollars. On ignore encore la cause exacte de l’incendie pour le moment, mais tout porte à croire que celle-ci pourrait être de nature accidentelle.

« Nous avons tout perdu, nos chats et nos souvenirs, mais par chance nous étions en vacances et nous sommes en vie. Merci aux gens qui nous ont offert leur support et leur réconfort. L’aide arrivait de tous les côtés et ça nous a fait chaud au cœur. », confie pour sa part Mlle Karine Pinard, propriétaire, avec son conjoint, de la résidence durement touchée.