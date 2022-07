Perquisition à Stoke

Stoke – Les policiers de la MRC du Val St-François ont réalisé en cohérence avec le programme ACCÈS Cannabis, une perquisition en matière de trafic de stupéfiants route 216 à Stoke le 29 juin dernier.

La perquisition, menée dans une résidence unifamiliale de la route 216 a permis entre autres, la saisie de :

- environs 500$ en devises canadiennes;

- près de 500 comprimés de méthamphétamines;

- plus de 150 g de cannabis en vrac;

- une dizaine de plants et boutures de cannabis;

- environ 60 g de cocaïne présumée;

- un cellulaire;

- plus de 70 ml de GHB

- un poing américain

Un homme de 42 ans, occupant des lieux, a été arrêté puis remis en liberté via promesse de comparaitre. Il devrait être accusé entre autre de possession de stupéfiant dans le but d’en faire le trafic, de production illégale de cannabis, ainsi que de possession illégale de cannabis dans le but d’en faire le trafic