Opération de la Sûreté du Québec dans le Val-Saint-François et des Sources

Actualités- L’étincelle - Au cours de la journée du 31 mai dernier, les policiers de la Sûreté du Québec ont mené plusieurs interventions en matière de sécurité routière.

Des équipes étaient en place à différents endroits afin d’intervenir auprès des automobilistes au comportement à risque de provoquer des collisions ou d’être blessé en cas d’impact.

Une attention particulière était portée au non-respect des limites de vitesse, à l’utilisation du téléphone cellulaire au volant et au non-port de la ceinture de sécurité.

Ces opérations ont eu lieu à plusieurs endroits, notamment dans les municipalités de Cleveland, Racine, Saint-Denis-de-Brompton, Danville, Val-des-Sources et St-Georges-de-Windsor.

Les policiers ont remis 25 constats d’infraction pour le non-respect des limites de vitesse, cinq constats pour l’utilisation du téléphone cellulaire au volant, un constat pour le non-port de la ceinture de sécurité et un constat pour toute autre infraction au Code de la sécurité routière.

La Stratégie en sécurité des réseaux de transport 2021-2026, « La vie humaine, au cœur de nos actions », a pour objectif de diminuer le nombre de collisions mortelles et avec blessés graves sur les réseaux routiers et récréotouristiques. Des pistes d’action sont mises en œuvre dans chacun des axes distincts : Partenariat, Intervention, Sensibilisation, Technologie, Évaluation (PISTE) par la Sûreté du Québec ainsi que ses partenaires, afin de collaborer pour tendre vers un objectif commun, celui de rendre nos routes, nos sentiers et nos plans d’eau plus sécuritaires.