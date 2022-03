Incendie chez Usinatech dans le Canton de Melbourne

Canton de Melbourne - Les pompiers du Service de sécurité incendie de la région de Richmond ont combattu un incendie survenu lundi, un peu après 11 h, chez Usinatech, sur le chemin Ely dans le Canton de Melbourne.

« Au départ, le feu aurait possiblement couvé durant un certain temps, ce qui aurait produit une fumée assez dense à l’intérieur même de certaines sections de l’entreprise. Le feu a ensuite éclaté en raison de la surchauffe d’un moteur industriel de grande puissance qui sert à faire évacuer la fumée d’huile dégagée par l’usinage à travers un système complexe de docks de ventilation, que l’on retrouve principalement au deuxième étage », raconte Steve Saint-Laurent, directeur intérimaire du SSIRR.

Selon les premières constatations, l’entreprise aurait subi de lourdes pertes évaluées à plusieurs milliers de dollars.

Personne n’a été blessé lors du sinistre ; l’usine avait déjà été évacuée à l’arrivée des premiers pompiers du SSIRR.

Pas moins de 21 sapeurs-pompiers du SSIRR ont travaillé d’arrache-pied durant plusieurs heures consécutives afin de combattre l’élément destructeur et de minimiser les dommages au maximum.

« À un certain moment, les pompiers de la région de Richmond ont dû faire appel à l’entraide des confrères de Saint-Félix-de-Kingsey afin de les assister dans leurs tâches d’extinction à travers le vaste complexe industriel, spécialisé dans la conception et l’usinage de pièces pour motoneiges et pour automobiles », souligne M. Saint-Laurent

Le feu a été grandement ralenti dans son action et sa progression, car les différents secteurs névralgiques de l’usine sont munis de gicleurs.