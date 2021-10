Une résidence lourdement endommagée par les flammes à Danville

Danville(RL) —Le service de sécurité incendie de la ville de Danville a dû intervenir tôt jeudi matin, alors qu’il a reçu un appel d’urgence à 6h05, concernant un feu s’étant déclaré dans une résidence située au 2 du chemin Taylor. Fort heureusement, les quatre occupants à l’intérieur, soit un adulte et trois enfants, ont pu évacuer les lieux rapidement et sans blessures ; ces derniers ont ensuite être pris en charge par une équipe de la Croix rouge. Au total, ce sont 31 pompiers qui ont combattu, pendant près de sept heures, les flammes qui ravageaient l’intérieur ainsi que la partie arrière du bâtiment.

Le SSI de Danville a pu bénéficier du support de ses collègues de la caserne 43 de Val-des-Source, alors qu’une équipe de quatre pompiers munis du camion-citerne assurant le transport d’eau a été dépêchée sur les lieux, pour venir prêter main-forte aux 27 sapeurs danvillois. Par ailleurs, le directeur du service incendie de Danville, M. Alain Roy, nous confirme qu’un pompier a malheureusement subi des blessures mineures lors de l’intervention. L’enquête est en cours afin de faire la lumière sur les causes exactes du brasier, mais selon les premières constatations, tout porte à croire qu’il s’agirait d’un incendie de nature accidentel. Bien qu’une évaluation plus exhaustive des dommages reste à faire, il appert déjà que ceux-ci s’élèvent à plusieurs dizaines de milliers de dollars. « Une fois de plus nous avons un exemple concret de la pertinence et de l’importance des avertisseurs de fumées, car dans ce cas-ci leur bon fonctionnement aura permis aux occupants de quitter la maison sains et saufs. », mentionna M. Roy.

Ce dernier souligna également, souhaiter que la population profite du cadre offert par la semaine de la prévention des incendies, pour non seulement procéder à l’inspection et la validation de leurs équipements de protections, mais aussi prendre le temps de réviser l’ensemble des comportements