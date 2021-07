Intervention policière sur la rue Noël de à Val-des-Sources

Val-des-Sources(RL) —Le mercredi 23 juin dernier, les policiers de la sureté du Québec ont procédé à une perquisition en matière de stupéfiants dans une résidence de la rue Noël à Val-des-Sources. Selon le service de renseignements de la SQ en Estrie, cette intervention résultant d’une enquête menée depuis plusieurs semaines aura notamment permis de mettre la main sur huit grammes de cocaïne, un téléphone cellulaire ainsi qu’une arme prohibée. Un suspect a été arrêté sur les lieux et ce dernier pourrait devoir faire face à des accusations de trafic de stupéfiants.

À noter que les policiers ont pu compter sur les services d’un maître-chien lors de leur intervention. « Il devait être aux alentours de 10 h, lorsque j’ai entendu les policiers débarqués dans une résidence située aux abords de l’intersection de la rue Guy. Bien qu’un fort bruit ait retenti et que j’ai cru voir que la police était munie d’un bélier pour forcer l’entrée au besoin, je ne peux affirmer avec certitude si ces derniers ont eu recours à cet outil et encore moins si le son provenait de celui-ci. Quoi qu’il en soit, le tout s’est déroulé vraiment très rapidement et il ne se sera écoulé qu’à peine une quinzaine de minutes environ, avant que l’on aperçoive une personne en ressortir de la maison menottes aux poignets. », souligna un témoin présent non loin du lieu lors des évènements.

« C’est sûr et certain que c’est plutôt particulier d’assister à une scène de la sorte dans notre petite municipalité. », conclut la personne qui disait avoir déjà remarqué un afflux circulation près de la propriété, sans toutefois avoir déjà cherché à faire des liens avec quoi que ce soit. Une équipe d’agents enquêteurs de la Sureté du Québec a continué d’investiguer les lieux pendant quelques heures en journée.