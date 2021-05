Fausse alarme à Richmond

Richmond (SFT) — Le vendredi 14 mai dernier, les pompiers de la région de Richmond sont intervenus en matinée après avoir reçu un appel relativement à un avertisseur de monoxyde de carbone qui semblait indiquer un problème dans la résidence. Or, il appert que ce fut une fausse alerte, ce qui est une bonne nouvelle en soi. Nous voudrions profiter de cette tribune pour vous rappeler qu’il est important, voire primordial, de changer vos batteries dans les avertisseurs de fumée ET de monoxyde de carbone une fois par année, ou d’en faire le test mensuellement si les avertisseurs ne sont pas reliés à la centrale (nous parlerions alors de détecteurs et non d’avertisseurs).

Le même jour, un capotage a eu lieu sur le chemin Ely dans le canton de Melbourne. Il y a eu de la perte de fluides et essence sur le lieu de l’accident, des produits absorbants ont été utilisés pour nettoyer l’endroit. Il n’y a eu aucun blessé lors de l’évènement. Soyez particulièrement vigilants au niveau de votre conduite en temps de dégel afin d’éviter ce type d’incident évitable.