Nouvelles de la Sûreté du Québec. Interception et perquisition.

Interception pour un grand excès de vitesse à Val-des-Sources

Le 13 avril vers 6h, un conducteur circulant sur la route 255 à Val-des-Sources a été capté à une vitesse de 151 km/h dans une zone de 90 km/h. L’homme âgé de 70 ans de Val-Des-Sources s’est vu remettre un constat d’infraction de 1238$ et14 points d’inaptitude. Le défendeur a également vu son permis de conduire être suspendu pour une durée de 7 jours et son véhicule a été remisé.

Équipe équestre

Dernièrement, les policiers cavaliers de l’équipe équestre de la Sûreté du Québec étaient de passage dans la MRC du Val-Saint-François. Le 13 avril, les opérations se sont déroulées dans la ville de Windsor, aux intersections de la route 249 des rues Vigneux et de la 2e avenue. Lors de ces opérations, 4 constats d’infraction ont été émis pour le non-port de la ceinture de sécurité et de l’utilisation du cellulaire au volant.

Interception d’un conducteur quadiste dans le secteur résidentiel de Valcourt.

Suite à des signalements de résidents du secteur de la rue des Cascades et du Parc de la fondation J-A Bombardier à Valcourt, les policiers ont intercepté un conducteur de quad âgé de la vingtaine demeurant dans le secteur qui circulait de façon bruyante. Trois constats d’infraction lui furent émis pour un montant total de 1295$.

Lutte au trafic de stupéfiants – Perquisition à Val-des-Sources

Le 8 avril, les policiers de la MRC des Sources ont réalisé une perquisition dans une résidence de Val-des-Sources dans le cadre d’une enquête en matière de lutte au trafic de stupéfiants.

Sur les lieux, les policiers ont notamment saisi des plants de cannabis, des boutures, plus de 1000$ en argent canadien, 1 cellulaire, ainsi que du matériel de production de cannabis. L’opération aura permis l’arrestation de 2 individus âgés dans la trentaine demeurant dans le secteur qui devraient être accusés de possession et de trafic de cannabis et d’autres stupéfiants.

Conférences en milieu scolaire et activités de prévention

Opération prévention portes barrées et objets de valeur visibles à Val-des-Sources.

Afin de prévenir les vols de véhicule et dans les véhicules, les policiers de la MRC des Sources ont pris l’initiative de faire la vérification d’une centaine de véhicules stationnés dans le secteur du Centre commercial de Val-des-Sources et du parc du Centenaire. La vérification consistait à valider si les portières des véhicules étaient bien verrouillées et s’il n’y avait pas d’objets visibles à l’intérieur de ceux-ci pouvant inciter le vol. Au total, 11 avertissements ont été émis aux propriétaires de véhicule suite à cette opération.

Récupération des masques de procédure

Après avoir initié leur projet au poste de la MRC du Val-Saint-François, des élèves de 5e et de 6e année de l’école primaire St-Francis de Richmond poursuivent leur implication dans la récupération de masques de procédure en ajoutant le poste de la Sûreté du Québec de la MRC des Sources à leur projet.

Ainsi, ils récupèrent les masques de procédure utilisés par les policiers dans le cadre de leur fonction. Une belle initiative qui se poursuit pour ces élèves sensibilisés à la santé de notre planète.