Une résidence familiale ravagée par le feu à Richmond

Richmond(RL) —Il était 17h03 le lundi 18 janvier lorsque les pompiers du SSIRR ont été appelés à combattre un incendie qui s’était déclaré au 60 de la rue des Bouleaux dans le secteur du domaine Haut-Plateau à Richmond. Si l’alarme signalait au départ un feu de cheminée, les sapeurs ont tôt fait de constater à leur arrivée à peine quelques minutes plus tard que le brasier, d’une très forte intensité, s’était très rapidement propagé à l’ensemble de la toiture de la résidence. Un total de 25 pompiers se sont donc mobilisés jusqu’au début de la nuit afin de maîtriser l’incendie. « La propriétaire des lieux était sur place au moment des faits et celle-ci s’affairait à la préparation du souper lorsqu’elle a perçu de la fumée à l’intérieur de la maison. Croyant au départ que cela provenait de la cuisson, la dame s’est rapidement rendu compte en ouvrant la porte que des flammes s’échappaient de la partie supérieure de la maison. Fort heureusement l’occupante et ses deux enfants ont pu sortir des lieux sains et saufs pour ensuite être pris en charge par une équipe de la croix rouge. » expliqua, M. Steve St-Laurent, préventionniste et directeur adjoint de la caserne 60. Ce dernier indiqua également qu’un amas de pierres provenant du recouvrement de la cheminée s’est écroulé à l’intérieur de la maison tout près des pompiers lors de l’intervention sans toutefois causer de blessures à ces derniers. Selon les informations recueillies auprès du service incendie, la maison serait très lourdement endommagée et pratiquement perte totale, alors que le toit s’est affaissé sur l’étage supérieur, qui est complètement ravagé. Bien qu’épargnés par les flammes le premier plancher ainsi que le sous-sol ont cependant été grandement impactés par la fumée et la quantité d’eau reçue.