Fin tragique pour un septuagénaire à Danville

Danville(RL) - Le service de police de la sureté du Québec a dévoilé samedi, l’identité de l’homme ayant malheureusement trouvé la mort écrasé par un arbre en fin de journée, le vendredi 28 août dernier aux abords de la rue Brochu à Danville. Il s’agit de M. Jean-Luc Giard 78 ans, habitant de l’endroit et dont la résidence se situe d’ailleurs non loin du lieu de l’accident. Selon toutes vraisemblances, l’incident serait survenu lors d’une présumée opération d’abattage. Appelée en renfort aux ambulanciers, une équipe du service de protection incendie de Danville s’est rapidement rendue sur les lieux.

« Nous avons reçu un appel de demande de support aux ambulanciers vendredi soir dernier, concernant un accident forestier, en l’occurrence une personne qui était coincée sous un arbre. Une fois sur place, tous les efforts de nos effectifs ont été mis en œuvre pour dégager la personne blessée afin que celle-ci puisse ainsi être prise en charge par les paramédicaux et transportée à l’hôpital le plus rapidement possible. » De nous confier M. Alain Roy, directeur de la caserne 47. Bien que l’évènement semble être de nature accidentelle, le service des communications de la SQ, nous confirme tout de même qu’en enquête est actuellement en cours afin de faire la lumière sur les circonstances exactes entourant l’accident ayant mené au décès du septuagénaire.