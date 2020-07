Quels sont les impacts de la chaleur sur votre véhicule?

Lors de la saison estivale, il n’est pas rare que vous ayez la sensation de « cuire » sous les rayons brûlants du soleil. Vous vous demandez si la température (surtout en période de canicule) peut aussi avoir un impact sur votre véhicule? Voyez comment les grandes chaleurs affectent trois de ses composantes.

Pneus

Vos pneus peuvent être plus gonflés en raison de l’air qui prend de l’expansion sous l’effet de la chaleur. Des pneus trop gonflés entraînent différentes conséquences sur la conduite, mais augmentent aussi les risques de crevaison. À l’inverse, des pneus qui ne sont pas assez gonflés ont une plus grande surface de frottement, ce qui, sur une route exposée au soleil, peut tout autant les mener à éclater en raison d’une friction accrue.

Moteur

En saison estivale, le liquide de refroidissement du moteur devient encore plus important qu’il ne l’est déjà. Si sa quantité est insuffisante, il peut y avoir surchauffe, ce qui peut favoriser une usure prématurée du moteur.

Batterie

Lorsqu’il fait particulièrement chaud, les liquides contenus dans votre batterie peu­vent s’évaporer. Avec le temps, leur quantité réduite peut occasionner une perte d’efficacité et rendre le démarrage plus ardu. La chaleur peut également rendre les risques de surchauffe de la batterie plus élevés, en plus d’augmenter la corrosion des composantes internes (grilles, séparateurs, etc.).

Avant de prendre la route en pleine canicule, pensez à inspecter vos pneus, votre niveau de liquide de refroidissement et votre batterie!