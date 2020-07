C’est certain, un patron d’entreprise, comme une designer d’intérieur, souhaite le meilleur pour ses clients et employés, souhaitant leur satisfaction. Cette dernière, étant une professionnelle en la matière, n’hésitera pas à concevoir ses propres articles et à faire affaire avec des compagnies spécialisées en décoration. Mais parfois, faute de budget ou d’options, elle doit se résoudre à faire l’achat d’équipements dans un magasin grande surface ou d’articles commercial, comme un tapis. Mais marier tapis commercial et décor professionnel, est-ce possible? Voyons tout d’abord les principales caractéristiques dudit tapis commercial.

Qu’est-ce qu’un tapis commercial ?

Ce type de tapis convient parfaitement à tous les commerces, puisqu’il est plus résistant que les tapis résidentiels. En effet, surnommé l’ « ultime recouvrement de plancher », il est entièrement résistant aux innombrables pas qui viendront se poser dessus. De plus, le tapis commercial dispose de fonctionnalités visant à réduire le bruit des pas et à alléger l’entretien sanitaire qui doit y être fait.

Un tapis commercial dans un décor professionnel… vraiment?

Advenant le cas que le propriétaire d’un commerce ou d’une résidence fasse le choix de rénover une pièce ou la bâtisse au complet, dans le but de moderniser le tout, le tapis commercial devrait être considéré. Voici pourquoi.

Elle est bien loin l’époque où un vaste tapis brun peu invitant garnissait toutes les surfaces d’un commerce. Aujourd’hui, il est possible de se procurer des carreaux de tapis. Qu’est-ce que c’est? Faciles d’entretien et disponibles en une panoplie presque infinie de motifs et de couleurs, ces carreaux conviennent parfaitement à tout type de décor professionnel, en plus d’avoir la caractéristique fascinante de pouvoir être retirée et installée ailleurs, simplement et facilement. Avec ces carreaux, il est possible de créer un magnifique design d’allure professionnelle!

Pour une entreprise, le logo représente un élément essentiel. C’est en effet l’identité de la marque, ce à quoi les clients peuvent s’identifier et reconnaître aisément la compagnie et ses produits. Il est donc tout à fait normal de souhaiter l’agencer partout… même sur le tapis! En effet, il est possible d’apposer le logo sur une large variété de tapis commerciaux, contribuant ainsi à la création d’un look plus professionnel, mais surtout unique en son genre.

L’un des éléments qui pousse les clients à revenir dans une boutique demeure la première impression qu’ils ont eue en y entrant. Ainsi, si ces derniers sont émerveillés par la qualité et le professionnalisme du décor, ils n’hésiteront pas à s’y rendre de nouveau. Le tapis et l’atmosphère qu’il dégage y joue un rôle essentiel

Bref, pour profiter des nombreux avantages du tapis commercial, mais également pour s’offrir un décor professionnel en résultant, il ne faut pas hésiter avant de contacter les experts en la matière!

L’acquisition d’un tapis commercial représente un certain investissement pour une entreprise, c’est vrai. Mais ce choix écologique, performant et durable contribuera à renforcer la perception que les clients ont de la compagnie, en plus d’ajouter une dose de professionnalisme au décor. Oui, ce type de tapis a toute sa place au sein d’une entreprise!