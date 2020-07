Bilan du démantèlement d’un laboratoire de drogues de synthèse à Danville

Boucherville – L’Équipe des enquêtes et de la coordination sur le crime organisé (EECCO) de Drummondville procédait depuis le 26 juin dernier à une opération policière en matière de lutte aux drogues de synthèse en démantelant un laboratoire de production de méthamphétamine, situé à Danville.

Cette opération fut réalisée à la suite des quatre arrestations effectuées le 26 juin à Montréal, Terrebonne et Danville et ce laboratoire de production de drogues de synthèse faisait partie des six endroits perquisitionnés par les policiers dans le cadre de cette enquête initiée à l’automne 2019.

L’opération a pris fin aujourd’hui après 8 jours consécutifs de démantèlement. Deux remorques 53 pieds ont été nécessaires afin de transporter tout le matériel saisi. Au total, il a été saisi :

Environ 260 kg d’une substance qui aurait permis la fabrication de plus de 20 millions de comprimés de méthamphétamine;

2.5 kg de cocaïne;

L’équivalent d’un million de dollars de biens saisis à titre de biens infractionnels;

Des armes à feu;

Environ 140 000 $ en argent canadien.

Depuis le début, ce sont 50 policiers par jour de la Division des enquêtes et de la coordination sur le crime organisé, des Escouades régionales mixtes, de la Division des enquêtes sur les crimes majeurs, de la Division des enquêtes MRC, du Service de police de la Ville de Montréal, du Service de police de Terrebonne, des MRC des Sources et de Pierre-De Saurel de la Sûreté du Québec qui étaient mobilisés pour l’enquête et le démantèlement de ce laboratoire.

La Sûreté du Québec rappelle que toute information relative au trafic ou à la production de stupéfiants peut en tout temps, de façon confidentielle, être acheminée à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264. De plus, toute information concernant la lutte aux drogues de synthèse peut être acheminée à l’adresse sq-info-precurseurs@surete.qc.ca.