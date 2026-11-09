Les organisations invitées à déposer leurs demandes

Actualités-L’Étincelle — Le député de Richmond—Arthabaska—des-Sources, Eric Lefebvre, invite les organismes communautaires, les municipalités et les entreprises de la circonscription à profiter du lancement de la période de présentation des demandes du programme « Emplois d’été Canada 2027 », se déroulant jusqu’au 3 décembre 2026.

Le programme du gouvernement fédéral vise à soutenir les employeurs dans la création d’emplois estivaux pour les jeunes âgés de 15 à 30 ans, tout en leur permettant d’acquérir une expérience professionnelle enrichissante, de développer leurs compétences et de découvrir de nouvelles perspectives de carrière.

« Un emploi destiné aux étudiantes et étudiants, c’est bien plus qu’un salaire à la fin de la semaine. C’est parfois la découverte d’une passion, d’un métier ou même d’une vocation. C’est aussi une occasion pour nos jeunes de développer leur confiance, leur autonomie et leur sentiment d’appartenance à notre région. En leur ouvrant une porte aujourd’hui, nous contribuons à bâtir la relève de demain. À l’été 2026, plus de 260 emplois ont été offerts dans le comté, équivalant à une somme totalisant plus de 1 M$ », souligne le député de Richmond—Arthabaska—des-Sources.

Les organismes à but non lucratif, les organismes publics, ainsi que les entreprises privées comptant 50 employés à temps plein ou moins au Canada peuvent présenter une demande, sous réserve des critères d’admissibilité du programme. Il est possible de consulter l’ensemble des modalités du programme et de présenter une demande d’ici le 3 décembre prochain par le biais du site officiel du gouvernement du Canada, au www.canada.ca/emplois-ete-canada. Il est aussi possible d’obtenir des précisions auprès de Service Canada au 1 800 935-5555.

« Je lance une invitation à tous les responsables d’organismes et entrepreneurs de notre circonscription. Saisissez cette occasion pour faire une place à une ou un jeune employé dans votre équipe l’été prochain ! Nous avons une jeunesse talentueuse, dynamique et pleine d’idées. Donnons-lui la chance de faire ses preuves, ici, chez nous ! », ajoute M. Lefebvre.

Le programme Emplois d’été Canada offre une contribution financière aux employeurs admissibles afin de favoriser l’embauche de jeunes durant la période estivale.

Les organismes à but non lucratif peuvent recevoir une contribution pouvant atteindre 100 % du salaire minimum applicable, de même que les charges sociales obligatoires liées à l’emploi. Pour leur part, les employeurs des secteurs public et privé peuvent bénéficier d’une contribution pouvant atteindre 50 % du salaire minimum applicable.

Les projets admissibles doivent notamment offrir des emplois de 30 à 40 heures par semaine, d’une durée de 6 à 16 semaines, ayant lieu entre le 19 avril et le 28 août 2027.

Ce dernier et les membres de son équipe demeurent accessibles afin d’accompagner la population, tant pour le présent appel d’offres que pour les divers programmes fédéraux. Pour ce faire, simplement à contacter le bureau de la circonscription au 819 751-4477 ou à [email protected].