L’école Hamelin de Wotton inaugure sa plate-bande nourricière

De gauche à droite : Anaïs Tessier, élève de l’école Hamelin, Tanya Desmarais, Directrice de l’école Hamelin, Olivier Tessier, élève école Hamelin, Valérie Gagnon, agente de développement du Projet Agir et Alimenter, Adélie Lapointe, élève école Hamelin, Chloé Poirier, élève école Hamelin, Logan St-Onge, élève école Hamelin, Koralie Tessier, élève école Hamelin, Anouk Wilsey, coordonnatrice du Projet Agir et Alimenter et Jocelyn Dion, Maire de la municipalité de Wotton.

Wotton — C’est en présence d’élèves, de membres du personnel scolaire, de parents, de partenaires et de membres de la communauté que la direction de l’École primaire Hamelin de Wotton a procédé à l’inauguration officielle de sa nouvelle plate‑bande nourricière le jeudi 8 octobre dernier.

Ce projet a été mené l’année dernière en collaboration avec la démarche Agir et alimenter de la CDC des Sources. Il vise notamment à rapprocher les élèves du jardinage, de l’alimentation et de l’importance de prendre soin de sa communauté.

Cet espace, qui est maintenant un lieu d’apprentissage pratique auquel les élèves ont participé à toutes les étapes, de la plantation aux récoltes, permet à ces derniers d’approfondir leurs connaissances, d’acquérir davantage d’autonomie et de se sentir plus à l’aise à l’école. Pour la direction de l’établissement scolaire, cette initiative dépasse largement le cadre du jardinage en soi.

« Cette plate-bande nourricière est un formidable outil d’apprentissage. Elle permet aux élèves de vivre des expériences concrètes, de développer leur curiosité et de mieux comprendre le lien entre l’alimentation, l’environnement et leur milieu de vie. C’est une grande fierté de voir nos jeunes s’impliquer avec autant d’enthousiasme dans un projet qui leur ressemble et qu’ils pourront faire grandir au fil des années. », souligna Tanya Desmarais, directrice de l’école Hamelin. L’événement aura également permis de mettre en lumière toute l’importance que représente l’implication communautaire dans la réussite de projets éducatifs et au développement des jeunes.

« Cette plate-bande nourricière est un magnifique exemple de ce qui peut être accompli lorsque l’école, les jeunes et les partenaires du milieu travaillent ensemble. En plus d’embellir l’environnement scolaire, ce projet permet aux élèves de développer des connaissances, de nouvelles compétences et un sentiment de fierté envers leur communauté. C’est une initiative porteuse pour l’avenir de nos jeunes et de notre milieu. », ajouta le maire de Wotton, Jocelyn Dion.

Pour la coordonnatrice d’Agir et alimenter, Anouk Wilsey, ce projet s’inscrit directement dans la volonté de rapprocher les jeunes de leur alimentation et de leur communauté.

Valérie Gagnon, agente de développement pour Agir et alimenter, souligna quant à elle que : « Derrière chaque légume cultivé se cachent des apprentissages précieux. En mettant leurs mains dans la terre, les jeunes découvrent non seulement comment poussent les aliments, mais également l’importance de la collaboration, de la patience et de l’engagement. Cette plate-bande est une belle démonstration de ce qui est possible lorsque des partenaires se mobilisent ensemble pour soutenir le développement des jeunes et bâtir une communauté plus nourricière. »

Voilà donc le résultat d’un projet structurant qui lègue un héritage durable à l’école « en offrant aux élèves un espace où apprendre autrement, expérimenter, collaborer et développer des habitudes favorisant leur bien‑être et leur autonomie. »