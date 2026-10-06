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Éducation

Nouveaux livres à l’école secondaire régionale de Richmond

Selon la direction, puisque la majorité des livres dans la collection dataient des années 1960, cette mise à jour était indispensable.

Selon la direction, puisque la majorité des livres dans la collection dataient des années 1960, cette mise à jour était indispensable.

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Richmond — Grâce à une subvention de 655 $ remise par la Caisse Desjardins du Val-Saint-François, la bibliothèque de l’école secondaire régionale de Richmond a pu acquérir 19 livres sur l’histoire de la France.

Selon la direction, puisque la majorité des livres dans la collection dataient des années 1960, cette mise à jour était indispensable.

Les nouveautés seront exposées tout le mois de septembre afin que les élèves et le personnel puissent en profiter.

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