Nouveaux livres à l’école secondaire régionale de Richmond

Selon la direction, puisque la majorité des livres dans la collection dataient des années 1960, cette mise à jour était indispensable.

Richmond — Grâce à une subvention de 655 $ remise par la Caisse Desjardins du Val-Saint-François, la bibliothèque de l’école secondaire régionale de Richmond a pu acquérir 19 livres sur l’histoire de la France.

Selon la direction, puisque la majorité des livres dans la collection dataient des années 1960, cette mise à jour était indispensable.

Les nouveautés seront exposées tout le mois de septembre afin que les élèves et le personnel puissent en profiter.