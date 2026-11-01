Lancement du Plan d’action en présence scolaire dans la MRC des Sources

Cette rencontre marquait une étape importante en ce qui a trait à la mobilisation collective visant à soutenir la réussite éducative et favoriser la présence des élèves à l’école.

Val-des-Sources— Une quarantaine de personnes issues des milieux scolaire, politique, communautaire et de la santé étaient réunies à la salle Gym A21 le 16 octobre dernier à l’occasion du lancement du Plan d’action en présence scolaire de la MRC des Sources.

Cette rencontre marquait une étape importante en ce qui a trait à la mobilisation collective visant à soutenir la réussite éducative et favoriser la présence des élèves à l’école.

Impulsée par la collaboration « Avenir Jeunesse des Sources », soutenue par la Communauté de Développement des Sources, cette initiative regroupe une dizaine de partenaires partageant une conviction profonde : la nécessité d’une responsabilité partagée pour assurer la présence scolaire, qui exige des mesures concertées et adaptées aux besoins spécifiques des jeunes et de leurs familles.

L’équipe de la concertation « Avenir jeunesse des Sources » a diffusé un communiqué mettant en évidence les propos de sa coordinatrice des programmes pour la jeunesse, Emmanuelle Pelchat. Ce communiqué met l’accent sur : « L’absentéisme scolaire représente un enjeu préoccupant qui demande une réponse concertée. Dans la MRC des Sources, les données de départ du plan d’action indiquent qu’au 1 er février 2026, 16 % des élèves du secondaire étaient absents plus de 10 % du temps. Au primaire, au 1er mars 2026, 5,5 % des élèves avaient atteint ou dépassé le seuil de 10 % d’absences. Derrière les absences se trouvent des réalités multiples. Les difficultés de transport, les défis familiaux, les habitudes de vie, le sentiment d’appartenance à l’école ou encore les difficultés personnelles peuvent influencer la fréquentation scolaire. Il est donc essentiel de mieux comprendre les besoins des jeunes, d’intervenir rapidement et de miser sur la prévention plutôt que d’attendre que les difficultés s’installent. »

Selon ce qu’il fut possible d’apprendre, le plan d’action prévoit différentes stratégies pour améliorer la présence scolaire, nous y retrouvons notamment les points suivants :

• Intervenir tôt auprès des élèves présentant des signes de vulnérabilité ou des risques d’absentéisme élevé ;

• Renforcer le lien entre l’école, la famille et la communauté, en facilitant la collaboration et l’accès aux ressources ;

• Soutenir le sentiment d’appartenance et la motivation scolaire des jeunes ;

• Mobiliser les partenaires et la communauté afin de sensibiliser la population à l’importance de la présence scolaire ;

• Accompagner les élèves et leurs familles en tenant compte des réalités qui peuvent nuire à la fréquentation scolaire ;

• Favoriser les saines habitudes de vie qui contribuent au bien-être et à la réussite des jeunes.

« Le plan comprend des objectifs distincts pour le primaire et le secondaire. Au secondaire, la cible est d’augmenter de 5 % la présence scolaire d’ici le 30 juin 2027 chez les élèves qui s’absentent plus de 10 % du temps. »

Les écoles n’étant pas en mesure d’agir seules sur la situation, ce lancement aura également permis de réaffirmer l’importance de travailler ensemble et de créer des liens solides entre les différents acteurs communautaires qui gravitent autour des jeunes.

« Parce que chaque jeune mérite de trouver sa place, de se sentir soutenu et d’avoir les conditions nécessaires pour apprendre, le territoire de la MRC des Sources choisit de miser sur la prévention, la collaboration et l’engagement collectif.

Parce qu’il faut tout un village pour élever un enfant, soyons présents.