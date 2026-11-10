Diplôme en poche : l’importance de reconnaître chaque avancée vers la diplomation
Windsor — Jusqu’au 30 novembre, R3USSIR invite toute la communauté du Val-Saint-François à se mobiliser dans le cadre de la campagne « Diplôme en poche », qui valorise les progrès des personnes étudiantes et rappelle l’importance de reconnaître chaque avancée vers la diplomation.
Cette mobilisation prend tout son sens alors que les perceptions à l’égard des études varient. Selon un sondage Léger mandaté par le Réseau québécois pour la réussite éducative (RQRE), 30 % des répondants de l’Estrie estiment peu ou pas nécessaire de poursuivre des études après le secondaire pour obtenir un emploi bien rémunéré, la proportion la plus élevée parmi les régions du Québec.
À l’échelle québécoise, 20 % des répondants jugent cette poursuite d’études peu ou pas nécessaire. Cette perception est d’autant plus présente chez les jeunes âgés entre 25 et 34 ans, à 28 %.
Or, les bénéfices économiques associés à la diplomation sont bien réels. En Estrie, cet écart représente entre 12 000 $ et 39 100 $ de plus en salaire annuel pour les personnes diplômées.
« Un diplôme se construit une étape à la fois. Derrière chaque réussite, il y a des efforts, des apprentissages et parfois des défis importants à surmonter. Avec “Diplôme en poche”, nous voulons leur rappeler que chaque étape compte et que leur parcours mérite d’être valorisé », souligne Josiane Bergeron, directrice de R3USSIR.
Cette année, la campagne porte une attention particulière aux personnes étudiantes de la formation générale des adultes, de la formation professionnelle et du collégial, tout en s’adressant à l’ensemble des personnes qui poursuivent un parcours de formation, du secondaire à l’université.
Un parcours inspirant
Le parcours de Krystina Branders illustre qu’il n’est jamais trop tard pour retourner aux études et obtenir un diplôme. Étudiante au Centre de formation professionnelle EXPÉ de Windsor, elle suit une démarche de reconnaissance des acquis et des compétences (RAC) afin d’obtenir deux diplômes d’études professionnelles, en secrétariat et en comptabilité : « J’ai fait le choix de retourner aux études. Maman de deux jeunes filles et travaillant à temps plein, je ne cache pas que concilier le tout représente un défi de taille. Mais j’ai décidé de le relever, d’abord pour avoir enfin un diplôme en poche, ensuite pour montrer à mes filles qu’il n’y a pas d’âge pour retourner aux études et qu’il n’est jamais trop tard pour poursuivre ses rêves », de dire Mme Branders.
L’école n’a jamais été facile pour moi, poursuit-elle. J’ai toujours eu de la difficulté, ce qui rend cette démarche encore plus significative. Chaque examen réussi est une preuve de plus que j’en suis capable. Ces deux diplômes seront bien plus que du papier : ils seront la preuve que j’ai persévéré et que je n’ai pas abandonné ».
Pendant la campagne, les établissements d’enseignement, les employeurs, les municipalités et les partenaires sont invités à faire rayonner « Diplôme en poche » dans leurs milieux. Des outils de communication et des activités de mobilisation sont mis à leur disposition pour valoriser les progrès des personnes étudiantes et les encourager à poursuivre leur parcours.
Les personnes étudiantes de la formation générale des adultes, de la formation professionnelle et du collégial sont également invitées à participer au concours Diplôme en poche pour courir la chance de remporter l’un des quatre prix de 250 $.
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