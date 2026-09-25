Plus de 180 personnes réunies pour célébrer la relève à Val-des-Sources et Richmond

Le gala pour le secteur de Richmond célébrait le parcours de ses 14 apprentis-stagiaires, le tout devant une soixantaine d’invités présents à la salle communautaire, située sur la rue Gouin.

Val-des-Sources — Les 15 et 16 septembre derniers, le CJE Destination Carrefour a réuni plus de 180 personnes à l’occasion de ses traditionnels Galas annuels du Mérite étudiant du Trio étudiant Desjardins pour l’emploi.

Ces événements festifs de fins de saison ont ainsi permis de souligner les premiers pas du parcours professionnel de plusieurs jeunes des secteurs de Val-des-Sources et de Richmond. Il est important de mentionner que ces reconnaissances se sont faites tout en saluant l’engagement des organismes d’accueil qui ont épaulé les jeunes au cours de la dernière saison estivale.

« Le volet Apprenti-Stage permet à des jeunes de 14 à 16 ans n’ayant jamais occupé d’emploi de vivre une première expérience de travail de 80 heures au sein d’un organisme de leur communauté. Après une formation préparatoire à l’emploi, les jeunes passent par un processus d’entrevue et sont accompagnés tout au long de leur stage par l’équipe du CJE Destination Carrefour. Une bourse d’implication de 800 $ leur est remise à la fin de leur parcours », souligna par voie de communiqué, Mme Mélissa Pilon, coordonnatrice — opérations et communications pour l’organisme.

L’OTJ de Danville à l’honneur à Val-des-Sources

La soirée du mardi 15 septembre fut particulièrement courue, alors que plus de 120 personnes se sont rassemblées au Centre de loisirs Notre-Dames-de-Toutes-Joies de Val-des-Sources pour l’occasion.

Les apprentis-stagiaires, familles, responsables d’organismes, partenaires et élus municipaux se sont déplacés pour souligner le travail accompli par les jeunes de la région et l’importance des milieux d’accueil dans le développement de leurs compétences.

Trois candidats finalistes étaient en nomination pour le titre d’Employeur Pro-Jeunes 2026, soit l’OTJ de Danville, Développement du Mont-Ham, ainsi que le Café Henri & Victoria.

Finalement, les honneurs sont revenus à l’OTJ de Danville et c’est Élysabeth Grondin qui a accepté le prix au nom de l’organisme.

L’école secondaire anglophone Richmond Regional High School est lauréate

Comme mentionné un peu plus haut, le gala pour le secteur de Richmond suivait dès le lendemain, prenant ainsi le relais des célébrations pour souligner le par cours de ses 14 apprentis-stagiaires, le tout devant une soixantaine d’invités présents à la salle communautaire, située sur la rue Gouin.

Dans la catégorie « Employeur Pro-Jeunes 2026 » pour la région de Richmond, l’école secondaire Richmond Regional High School (RRHS) a remporté la distinction. Son directeur adjoint, Craig Evans, a accepté le prix au nom de l’établissement. Le Camp de jour de Richmond ainsi que la Bibliothèque Daniel-Ménard figuraient également parmi les finalistes.

« Au-delà de la remise des bourses, les Galas du Mérite étudiant permettent de mettre en lumière toutes les personnes qui contribuent à la réussite de ces premières expériences de travail. Pour un jeune qui fait ses premiers pas sur le marché du travail, avoir la chance d’être accueilli dans un milieu où il peut apprendre, poser des questions, essayer et progresser peut faire une réelle différence. Le CJE Destination Carrefour tient donc à remercier tous les organismes qui ont accueilli et accompagné des stagiaires au cours de l’été 2026.