Une prochaine rentrée scolaire appuyée par les bourses d’études Gérard Veilleux pour quatre jeunes

Val-des-Sources — La reprise des cours approche à grands pas au sein des différents paliers scolaires québécois et la rentrée 2026 sera marquée d’un soutien financier important pour quatre étudiants de la MRC des Sources.

En effet, pour une deuxième année consécutive, l’homme d’affaires, valeureux philanthrope et ancien résidant de la ville de Val-des-Sources, M. Gérard Veilleux, a procédé par le biais de la Société d’Histoire d’Asbestos à la remise de bourses d’études afin de soutenir la poursuite de l’apprentissage postsecondaire chez les jeunes de la MRC des Sources.

Cette année deux bourses de 2 500 $ chacune ont été attribuées à des étudiantes de niveau collégial, soit Maude Roy et Malory Guillemette, alors que deux autres jeunes, Éloi Ouellet et Malorie Grenier, se tournant quant à eux du côté de la formation professionnelle, ont pour leur part été respectivement désignés récipiendaire d’un appui de 1000 $ chacun.

C’et donc plus de 7000 $ qui aura été attribué par M. Veilleux, qui souhaite ainsi contribuer de manière concrète à la réussite éducative et à l’avenir de la relève régionale.

Il est important de souligner que les organismes Destination Carrefour, la MRC des Sources et la CDC des Sources ont tous collaboré au recrutement des récipiendaires et à l’analyse des différents dossiers de candidatures.

Mario Leblanc, président de la Société d’histoire d’Asbestos, qui est gestionnaire du Fonds, a tenu à souligner l’engagement, la persévérance et les efforts soutenus des récipiendaires dans leur cheminement académique et professionnel.

« La Société d’histoire d’Asbestos réaffirme son engagement envers la jeunesse et le développement de la communauté de la MRC des Sources. », a-t-il notamment ajouté.

« Encourager les jeunes dans leurs études constitue un investissement important pour l’avenir de la communauté. Je suis fier de pouvoir soutenir ces étudiants dans la réalisation de leurs projets », a déclaré M.Gérard Veilleux lors de la cérémonie de remise qui s’est tenue un peu plus tôt en mai dernier.

Il est d’ailleurs à noter qu’une autre bourse de 1 000 $ a également été présentée à Loraine Lavallière pour le Club des petits déjeuners de l’école la Passerelle, afin de souligner l’implication de cet organisme auprès des jeunes de la communauté des Sources.

« Rappelons que M. Gérard Veilleux a occupé plusieurs postes importants dans la fonction publique canadienne ainsi que dans le secteur des médias et des affaires. Il a été entre autres président de Radio-Canada, vice-président de Power Corporation pendant plusieurs années et président de la Fondation Monbourquette. En 1995, il a été nommé officier de l’Ordre du Canada en reconnaissance de sa contribution à la fonction publique canadienne. »