Le Centre de services scolaire des Sommets adopte un budget équilibré de 172,8 M$

Magog — À la séance du 30 juin, le conseil d’administration du Centre de services scolaire des Sommets (CSSDS) a adopté un budget équilibré de 172,8 M$ pour l’année scolaire 2026-2027. Comme le prévoient les règles en vigueur, les centres de service scolaires ne peuvent utiliser leurs surplus accumulés pour équilibrer leur budget.

Une clientèle assez stable

Le budget 2026-2027 fait état de 8 689 élèves à la formation générale des jeunes ainsi qu’à une prévision de 250 élèves (équivalent temps plein) en formation professionnelle. De plus, une nouvelle classe de maternelle 4 ans s’ajoutera aux 26 déjà offertes sur le territoire.

Des investissements ciblés

En vue de la prochaine année scolaire, le CSSDS bonifiera les allocations de fonctionnement visant à répondre aux besoins des élèves :

• 192 000 $ pour bonifier les services en francisation à la formation générale des jeunes

• 130 000 $ entièrement décentralisés dans les écoles en lien avec la mesure « seuil minimal de services »

• 65 000 $ pour l’ajout d’accompagnateurs dans le transport scolaire

• 150 000 $ pour la relocalisation temporaire de l’école Notre-Dame-de-Montjoie, afin de permettre la construction d’un nouveau gymnase dans l’école au coût de 5,6 M$.

Le CSSDS poursuivra également la mise en œuvre de son Plan d’engagement vers la réussite (PEVR), dont la prochaine année marquera la dernière phase de déploiement. Une somme de 50 000 $ est prévue à cet effet.

Adaptation aux nouvelles orientations ministérielles

Des travaux seront réalisés au cours de la prochaine année scolaire afin de s’arrimer aux nouvelles orientations du ministère de l’Éducation (MEQ) qui transforment les 261 mesures budgétaires en 37 regroupements dans le but d’offrir un régime budgétaire plus flexible et efficace. Dans ce contexte, plus de 20 % des allocations reçues à priori seront versées aux établissements scolaires.

Encadrement des effectifs et indices de milieu socio-économique

Pour l’année scolaire 2026-2027, le CSSDS devra respecter un plafond d’effectif du personnel se situant entre 1 211 et 1 235 employés équivalents temps complet (ETC). À titre comparatif, ce plafond était fixé à 1 237 ETC en 2025-2026 et avait été respecté.

Par ailleurs, bien que la révision des indices de milieu socio-économique par le MEQ ait un impact global limité pour le CSSDS, certaines écoles seront touchées de manière différenciée. Un modèle de transition sur deux ans a donc été mis en place afin d’en atténuer les effets.

Taux de taxe scolaire en légère baisse

Finalement, le taux de la taxe scolaire a été établi à 0,078 99 $ par 100 $ d’évaluation comparativement à 0,084 23 $ l’an dernier. Les comptes de taxe scolaire ont posté le 2 juillet dernier.