Un prix en or pour la meilleure moyenne

Richmond — Le 29 avril dernier, l’École secondaire régionale de Richmond a tenu sa cérémonie annuelle de remise de prix afin de célébrer la réussite de ses élèves. Abby Pinard, élève de 2e secondaire, a reçu le prix or pour avoir obtenu la meilleure moyenne de son année.

Familles et amis étaient présents en grand nombre pour encourager les gagnants.

Pendant l’entracte, les invités ont pu apprécier une prestation musicale donnée par les élèves ainsi qu’un goûter fourni par les parents et le personnel de l’école.