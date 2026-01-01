Un bazar pour financer le voyage de fin d’année

Richmond — L’École primaire St. Francis de Richmond se prépare à accueillir le 22e le Bazar pour bébés et enfants. Cette collecte de fonds dirigée par les élèves constitue un projet important pour eux. L’Événement aura lieu le samedi 9 mai de 8 h 30 à 13 h 30, à l’école primaire St. Francis, au 355, rue Collège Sud, à Richmond.

Le gymnase accueillera jusqu’à 40 tables proposant une variété d’articles usagés ainsi que des produits uniques offerts par des commerçants et entrepreneurs locaux. La cafétéria offrira un grand choix de livres d’occasion en anglais et en français.

L’entrée est gratuite et chaque visiteur recevra un coupon pour un tirage de prix de présence.

Tous les profits serviront à enrichir les activités scolaires, y compris la sortie de fin d’année au Camping de la rivière Nicolet à Wotton, ainsi que divers projets en classe.

« Notre objectif de financement est de 900 $; cette somme proviendra de la location de tables, de la vente de collations et de la vente d’articles à notre propre table à but non lucratif. Bien que les profits puissent varier d’une année à l’autre, nous sommes fiers de dire que, depuis 2010, ces efforts ont permis de couvrir le coût restant de la sortie de fin d’année pour tous les élèves participants », souligne Mandy Sullivan, professeur 5e année à l’école primaire St. Francis.

Des organismes à but non lucratif présenteront leurs services et leurs événements ou vendront des articles pour soutenir leur cause.

« Nous encourageons tous les groupes communautaires, les écoles françaises et anglaises de la région, et les clubs à participer. Les organismes à but non lucratif peuvent présenter leurs services et/ou vendre des articles à une table afin de recueillir des fonds pour soutenir leur cause », soutient Mme Sullivan.

Pour plus d’informations ou pour louer une table : 819 826-3737 ou [email protected]