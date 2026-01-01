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Une opération « radar vivant » réalisée aux abords de l’école ADS à Danville

durée 10 mai 2026 | 00h00
Par Richard Lefebvre

Journaliste

Danville — Les policiers de la Sûreté du Québec du poste de la MRC des Sources ont procédé à une activité ponctuelle de sensibilisation en lien avec la vitesse près des écoles, en cours de journée le vendredi 24 avril dernier à Danville.

L’opération, qui se déroulait sur la rue Water à la hauteur de l’école primaire ADS, consistait notamment en la présence de trois agents sur le trottoir muni de vestes réfléchissantes, lesquels étaient accompagnés de deux jeunes arborant le même type de survêtement des plus visibles, dont l’un d’eux portait un sac à dos cinémomètre avec écran radar affichant en temps réel la vitesse des véhicules empruntant l’artère routière.

Le Sergent Francis Poisson-Rioux, responsable de poste par intérim, confia que le bilan de l’initiative en sécurité routière fit état d’une comptabilisation positive de plus de 75 véhicules dont le passage de la très grande majorité fût contrôlé dans les limites permises, alors quelques automobilistes ont ralenti systématiquement à la vue des jeunes et des policiers sur place.

Seulement deux véhicules furent invités à réduire leur vitesse lors de l’opération, qui a pour objectif de créer un visuel probant pour les usagers de la route et ainsi renforcer à la fois la sensibilisation et la prévention en matière de sécurité routière.

 

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