X
Rechercher
Publicité

Les représentants du Club Opti-Jeunesse Val-des-Sources offrent une fière opposition

durée 2 mai 2026 | 00h00
Par Richard Lefebvre

Journaliste

Val-des-Sources — L’équipe de l’école Notre-Dame-de-L’Assomption, grande gagnante de la finale locale du concours Ô-Génie, chapeauté dans les Sources par le Club Opti-Jeunesse Val-des-Sources, avait rendez-vous avec huit autres équipes vainqueures de leur secteur le dimanche 12 avril dernier à Thetford Mines.

En effet la Maison de la Culture de l’endroit était le théâtre de la grande finale provinciale de la compétition amicale de connaissances générales Ô-Génie.

La formation composée de jeunes, Alicia Morin, Léa Bernard, Léa-Rose Bachand, Camille Giguère et Derek Nault, a eu l’honneur de représenter le Club valsourcien lors de cet événement, en affrontant des équipes venues de Granby, Lac-Brome, Drummondville, Black Lake, Sainte-Émilie, Rockland et Windsor.

Après avoir disputé de chaudes luttes, notamment en lever de rideau face à la formation de Granby, qui allait s’avérer l’éventuelle équipe championne, les jeunes de l’école primaire de Saint-Georges-de-Windsor sont ressortis de leur expérience avec le sourire et la fierté d’avoir dignement représenté la région.

Le responsable du concours pour le Club Opti-Jeunesse Val-des-Sources, M. Jean Nadeau, s’est dit on ne peut plus fier de la performance des jeunes lors de cette grande finale et tenu à les féliciter une fois de plus pour leur parcours, de même que tous les participants inscrits à la compétition cette année.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Natation : Les Rafales au championnat provincial

16 avril 2026 | 0h00

Natation : Les Rafales au championnat provincial

Windsor - L’équipe de natation Les Rafales de l’école du Tournesol à Windsor aura deux représentantes au prochain championnat provincial.  Mariange Roberge et Camille Bélanger, toutes deux nageuses de catégorie juvénile des Rafales, ont été sélectionnées pour faire partie de la délégation des Cantons‑de‑l’Est. Elles prendront part à la ...

LIRE LA SUITE
Vaste projet de réaménagement de la cour de l’école Saint-Philippe

8 avril 2026 | 0h00

Vaste projet de réaménagement de la cour de l’école Saint-Philippe

Windsor — Un vaste projet de réaménagement de la cour de l’école Saint-Philippe à Windsor sera réalisé sous peu. Dans ce sens, diverses activités de financement se tiendront au cours des prochains mois. Il y a cinq ans, le côté des petits a été refait. De nouveaux modules ont été installés. Une classe extérieure a vu le jour. Toutefois, la ...

LIRE LA SUITE
Deux Carrefours jeunesse-emploi mobilisés pour la relève locale

28 mars 2026 | 0h00

Deux Carrefours jeunesse-emploi mobilisés pour la relève locale

Val-Saint-François — Les jeunes du Val-Saint-François auront encore une fois l’occasion de faire leurs premiers pas sur le marché du travail cet été. Le Carrefour jeunesse-emploi comté de Johnson et le CJE Destination Carrefour unissent leurs forces pour lancer l’édition 2026 du Trio étudiant Desjardins pour l’emploi. Chaque année, ce programme ...

LIRE LA SUITE