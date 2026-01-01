Natation : Les Rafales au championnat provincial

Windsor - L’équipe de natation Les Rafales de l’école du Tournesol à Windsor aura deux représentantes au prochain championnat provincial.

Mariange Roberge et Camille Bélanger, toutes deux nageuses de catégorie juvénile des Rafales, ont été sélectionnées pour faire partie de la délégation des Cantons‑de‑l’Est. Elles prendront part à la compétition qui se déroulera à Saint‑Adèle les 17, 18 et 19 avril.

Pour le programme de natation des Rafales, il s’agit d’une grande fierté et d’une reconnaissance du talent qui se développe au sein de l’équipe. Participer aux provinciaux permettra aux deux nageuses de se mesurer aux meilleures athlètes de leur catégorie et de vivre une expérience sportive d’envergure pour terminer leur parcours scolaire secondaire, elles qui sont toutes deux en secondaire 5 cette année.