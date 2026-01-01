Windsor — Un vaste projet de réaménagement de la cour de l’école Saint-Philippe à Windsor sera réalisé sous peu. Dans ce sens, diverses activités de financement se tiendront au cours des prochains mois.

Il y a cinq ans, le côté des petits a été refait. De nouveaux modules ont été installés. Une classe extérieure a vu le jour.

Toutefois, la majeure partie de la cour utilisée par les grands est asphaltée. Depuis deux ans, la surface s’est dégradée et il y a de gros trous. De plus, il y a peu d’ombre sur la cour.

Au printemps, une grande partie de la cour ne peut pas être utilisée due au mauvais drainage. Il y a beaucoup d’accumulation d’eau.

« Du côté des grands, ça fait un peu pitié. Nous voulons donner un peu d’amour de ce côté-là », de dire Stacey Robinson, enseignante en 5e et 6e années à l’école Saint-Philippe de Windsor.

Le projet de 300 000 $ prévoit la réalisation de deux phases, sur une période de trois à cinq ans.

Dans ce sens, les autorités ont consulté les plus grands sur leurs besoins. Ils ont demandé une zone de dek hockey, un terrain de volleyball, des tables à pique-nique. Ils souhaitent aussi que le lignage sur l’asphalte soit refait. Selon eux, il est aussi essentiel de mettre plus de verdure dans la cour pour éviter les ilots de chaleur.

« Le projet a été monté à partir des commentaires apportés par les élèves », soutient Mme Robinson.

Activités de financement

Ainsi, différentes activités se dérouleront pour financer une partie du projet qui sera soutenu par certaines demandes de subvention.

« Étant donné que c’est un lieu public, qui n’est pas utilisé uniquement par les élèves, nous avons donc décidé de faire la promotion de nos activités de financement », mentionne l’enseignante.

Entre autres, une soirée de danse country intergénérationnelle, animée par Édith Lagrange, se déroulera le jeudi 14 mai prochain, dès 19 h, à l’école Saint-Philippe. Le coût est de 15 $. Les billets sont en vente au secrétariat de l’école et chez les élèves de l’école. Il y en a disponibles à toute la population.

Le jour même, l’organisation procédera à une collecte de contenants consignés, toujours au profit du projet de réaménagement de la cour de l’école Saint-Philippe. Elle se tiendra de 16 h à 19 h, devant l’école, au 101, rue Ambroise-Dearden, à Windsor.

« Derrière tout ça, il faut recréer un lien entre l’école et sa communauté. Il n’y a pas beaucoup d’activités s’adressant aux deux. Nous souhaitons que l’école soit bien ancrée dans sa communauté, surtout que ces installations serviront à la population en général. Nous voulons aller chercher des gens qui pourront prendre part au financement de notre projet de réaménagement », insiste Isabelle Grondin, parent bénévole à l’école Saint-Philippe (Organisme de participation des parents).