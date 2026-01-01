Deux Carrefours jeunesse-emploi mobilisés pour la relève locale

Val-Saint-François — Les jeunes du Val-Saint-François auront encore une fois l’occasion de faire leurs premiers pas sur le marché du travail cet été. Le Carrefour jeunesse-emploi comté de Johnson et le CJE Destination Carrefour unissent leurs forces pour lancer l’édition 2026 du Trio étudiant Desjardins pour l’emploi.

Chaque année, ce programme permet à des dizaines de jeunes de vivre une première expérience de travail encadrée, formatrice et valorisante, tout en contribuant activement à la vitalité des organismes et municipalités de la région.

Une première expérience

Le volet Apprenti-Stage, destiné aux jeunes de 14 à 16 ans n’ayant jamais occupé d’emploi, offre la possibilité de réaliser un stage de 80 heures au sein d’un organisme ou d’une municipalité du territoire. Avant leur entrée en poste, les participants prennent part à une formation préparatoire à l’emploi afin de se familiariser avec les attitudes professionnelles, la communication avec un employeur et les bases du monde du travail.

Tout au long de l’été, les équipes des deux Carrefours jeunesse-emploi assurent un accompagnement personnalisé afin que l’expérience soit positive, sécurisante et enrichissante. En reconnaissance de leur engagement, les jeunes reçoivent à la fin de leur stage une bourse d’implication de 800 $.

Un tremplin

Au-delà du stage, les deux Carrefours jeunesse-emploi accompagnent également tous les étudiants du territoire à la recherche d’un emploi d’été. Rédaction de CV, simulation d’entrevue, conseils personnalisés et mise en relation avec les employeurs locaux : les jeunes bénéficient d’un soutien concret pour intégrer le marché du travail avec confiance.

Organismes recherchés

Les organismes communautaires et les municipalités du Val-Saint-François sont invités à accueillir un Apprenti-Stagiaire. Il s’agit d’une occasion unique de contribuer au développement des jeunes tout en bénéficiant d’un appui dans leurs activités estivales — sans frais pour le milieu d’accueil.

Les jeunes peuvent s’inscrire dès maintenant auprès de leur point de service : Richmond : 819 826-1999 ; Windsor et Valcourt : 819 845-5900

Il est également possible d’obtenir de l’information via les pages Facebook des organismes.

Le Trio étudiant Desjardins pour l’emploi est rendu possible grâce au soutien de la Caisse Desjardins du Val-Saint-François, des municipalités participantes de la région ainsi que du Gouvernement du Québec.