Ô-Génies : la grande finale

Windsor - Le 12 avril 2026 prochain, nous vivrons la grande finale Ô-Génies des clubs Opti-Jeunesse francophones du Canada. En effet huit équipes s’affronteront : Black Lake, Drummondville, Granby, Lac-Brome, Rockland, Saint-Nicolas, Sainte-Émilie, Val-des-Sources et Windsor.

La compétition se tiendra à Thetford Mines. Des élèves de l’école Saint-Philippe, Raphaël Coulombe (capitaine), Annabelle Roy, Antoine Courtemanche, Philippe-Antoine Massé et Émy St-Laurent forment l’équipe qui représentera Windsor.

Ils ont dû affronter deux autres équipes de Windsor lors de la finale de club le 22 février 2026.

Pour les prochaines semaines, ils se prépareront tous les mercredis midi. André Houle, responsable de l’activité, supervisera ces rencontres préparatoires. Le club Opti-Jeunesse de Windsor est fier de ces jeunes, la relève de demain.